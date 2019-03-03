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台南立委補選競爭激烈 選將基層衝人氣

最新更新：2019/03/03 18:51

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市第二選區立委補選競爭激烈，民進黨參選人郭國文今天由前行政院長賴清德等人陪同拜票，國民黨參選人謝龍介在街頭開講並到市場掃街，無黨籍參選人陳筱諭力爭老年選票。

郭國文一早由賴清德陪同前往楠西、玉井等地拜票，下午再與新竹市長林智堅一起到新化區等地掃街。郭國文表示，除了農漁產品銷售及產業發展外，希望在財政允許前提下提高老農津貼；增加長者日照點與醫療據點也是未來他關心的政策與預算重點。

謝龍介上午到麻豆區街頭開講，發表演說後轉入傳統市場向民眾拜票。謝龍介表示，從選前到現在每天拚經濟、打通路、找訂單，文旦柚、虱目魚肚、虱目魚丸、芒果、鳳梨等農產品因為有外銷訂單，在國內市場價格才能維持穩定。台南欠缺的就是像他這樣能為農漁民拚經濟、打通路的立委。

陳筱諭今天到佳里、新化等地區的基層拜票，並向高齡選民說明老人免健保費政策。她說，財政比較好的直轄市提出老人健保免費政策，但台南市和其他財政困窘的縣市沒辦法補助。這種情況對偏鄉老人很不公平，一國兩制的老人福利政策是不對的，應該由中央統一辦理老人健保補助才符合公平原則。（編輯：翁翠萍）1080303

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