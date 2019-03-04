環團：礦業法本會期應三讀 以免改革進展歸零

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭（右2）4日表示，礦業法修正草案只有少數條文遭保留協商，盼立法院長蘇嘉全盡快召集協商，讓礦業法在這會期完成三讀，否則下會期要審預算加上2020大選，若草案留到下一屆立法院，整個礦業法就要歸零。中央社記者陳俊華攝 108年3月4日

（中央社記者陳俊華台北4日電）地球公民基金會等團體今天表示，礦業法修法進度已達8成，若這會期沒有積極處理，第9屆立委任期將屆滿，改革進展恐因屆期不連續全數歸零，呼籲這會期一定要完成礦業法三讀。

地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等環保團體上午在立法院舉行「礦業修法恐歸零？改革還差關鍵一步！」記者會。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，行政院公布這會期的93個優先法案中，沒有礦業法修正草案，這兩年來修法過程，經濟部、行政部門都顯得比較被動，立法院第5會期經濟委員會跨黨派立委很認真逐條討論，在臨時會時將草案完成初審、送出委員會。

黃靖庭說，有很多關鍵條文、民間訴求的改革方向，都取得多數委員支持，只有少數條文遭保留協商；盼當時的經濟委員會召委、中國國民黨立委廖國棟，及立法院長蘇嘉全能趕快召集協商，將80%的修法進度趕快走完，讓礦業法在這會期完成三讀，否則下會期要審預算加上2020大選，擔心立法院能量不夠，若再留到下一屆立法院，整個礦業法就要歸零。

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂表示，台灣現有172個礦場，僅29個經過「環境影響評估」審查，比率不到兩成；修法後讓既有礦場進行環評，與所有開發行為一視同仁，是重要的改革重點，也能避免亞泥新城山礦場炸山挖礦60年都「免環評、免告知、免同意」，威脅礦下居民身家安全的憾事再度發生。

新竹關西鎮居民宋明光表示，過去礦場距離他家直線距離才150公尺，一天會炸兩次山，居民要盡快到室內找掩護，「不是放鞭炮，是會炸死人的」，居民長期處於恐懼中，躲過前面40年艱苦歲月，這幾年礦場停產後，以為可以安居樂業，但3年前沒有被任何告知情況下，後山變成水泥礦，盼立委儘快通過修法，保障居民權益。（編輯：林興盟）1080304