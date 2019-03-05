總統盼與日安保對話 外交部：持續跟日方溝通

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）總統蔡英文日前提出盼與日本進行安保對話，傳出日方表示不考慮。對此，外交部今天指出，已收到日方回應的相關訊息，未來將持續透過各種管道與日方進行溝通與對話。

蔡總統日前接受日媒專訪時表示，希望與日本進行安保對話。媒體報導，日本政府已表示，沒有這樣的考慮。

對於蔡總統拋出與日本進行安保對話的想法，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會表示，蔡總統發言的用意主要是呼籲日本與世界各國正視兩岸、印太區域的現狀遭到改變，建議雙方應針對非傳統安全的領域加強對話與合作。

媒體詢問日方對此的回應，李憲章回應指出，已收到日方相關的訊息，外交部會持續跟日方透過各種管道進行溝通跟對話。不過，基於外交慣例與彼此尊重，雙方溝通的具體細節不方便對外說明。

他也說，針對確保台灣區域安全，外交部扮演跟各國溝通的角色，未來也將持續跟美國、日本等區域內理念相近國家持續溝通。

另外，李憲章指出，過去外交部長吳釗燮接受日媒訪問時，也曾提過希望與日本進行安保對話的想法；這樣的外交嘗試與努力不僅針對日本這樣鄰近的重要夥伴，也包括與其他國家針對非傳統領域進行合作，包括先前與菲律賓進行海上急難救助的操演。（編輯：黃國倫）1080305