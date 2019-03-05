同婚公投議題 蘇貞昌舌戰在野立委

（中央社記者溫貴香、范正祥台北5日電）立法院會今天進行施政總質詢，同婚專法和公投議題成為在野立委質詢焦點，行政院長蘇貞昌和國民黨立委黃昭順數度言詞交鋒，黃昭順質詢後還繼續大罵蘇貞昌，蘇則面帶笑容，沒再回應。

中國國民黨立委廖國棟、黃昭順質疑未來公投大選是否脫鉤，蘇貞昌表示，公投法是否要修改，他還沒看到案子，如果有草案出爐，要行政院會通過。

黃昭順數度打斷蘇貞昌談話，蘇貞昌反問「要不要我答詢」。黃昭順接著說，蘇貞昌批評國民黨將公投視為洪水猛獸，她要對蘇貞昌提出最嚴正的抗議；蘇貞昌回說「當年是這樣」。

黃昭順也問到不在籍投票今年會不會放入公投法修法草案中，蘇貞昌說，行政部門要送到立法院的草案，一定要經行政院會通過，他現在還沒看到。

她並質疑蘇貞昌是否主張將公投法中公投綁大選的相關規定改掉，蘇貞昌說，他現在沒有提出任何主張，但相關主政單位會視實際運作的結果有沒有需要修改的地方，以及社會進步的情況，提出修法草案，再送立法院審議。

對於政院版同婚專法草案今天經表決後逕付二讀，黃昭順也質詢民進黨打假球，並不斷問「你沒有憤怒嗎？」

雙方數度言詞交鋒，蘇貞昌脫口而出calm down（冷靜），並表示「是妳請我上來答詢」；黃昭順反批「不答詢可以回去」，蘇貞昌回答了「好，謝謝」後，就走下備詢台回到座位上。

黃昭順質詢結束後，怒氣未消，走向坐在座位上的蘇貞昌，繼續批評表達不滿。蘇貞昌則面露笑容，沒有回應。

親民黨立法委員陳怡潔也針對同婚議題質詢表示，外界質疑同婚專法草案在立法院逕付二讀，是因為民進黨政府害怕「夜長夢多」，乾脆「速戰速決」，「清理戰場」。

蘇貞昌回應，行政院依據大法官會議解釋和公投結果，把草案如期送到立法院，「我們尊重大院的議事審議」。

蘇貞昌表示，行政院尊重民意，公投結果說不能修民法，「我們沒有修民法，民法婚姻夫妻的規定完整不動。」公投結果說要訂定專法，「我們訂定專法送請立法院審議」。

他說，行政院的態度就是認為應該寬宏接受不同，尊重彼此，讓台灣是一個彼此尊重，互相寬容的國家。

去年九合一選舉合併公投投票，造成投票排隊時間過長、邊開票邊投票等問題，引發民怨，中選會日前提出修法方向，包括公投與選舉是否合併投票保留彈性，將「應」合併舉行改為「得」合併舉行。（編輯：黃瑞弘/黃國倫）1080305