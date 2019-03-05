推大選併和平中立公投 呂秀蓮向中選會遞案

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）前副總統呂秀蓮領銜提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投提案，今天到中央選舉委員會遞案，送交一萬份公投提案連署；她期待這項公投提案能在明年1月與總統大選合併舉行。

呂秀蓮等人一共帶著11大箱的連署書到中選會，交給中選會人員。中選會人員點算確認份數後，中選會將召開委員會討論後續程序。

呂秀蓮受訪時表示，她從2014年就宣布推動「台灣和平中立公投運動」，當時已獲得數萬份連署書，但後來立法院進行公投法修法，就暫時停頓；再加上去年公投案數量太多，所以決定今天才向中選會提案。

她說，目前正規劃在全國設立連署站，讓民眾可以參與連署，盼順利通過第2階段的連署門檻（約28萬份），讓這項公投提案成案，並在明年1月與總統大選一起進行投票；同時，她也會進行國際宣傳、爭取國際支持。她有信心，若能通過第2階段連署，這項公投最後就可以順利通過。

另外，她指出，現在提出這項公投提案在時機上特別成熟，全世界現在很注意台灣的動靜，同時，聯合國也曾於2017年通過決議，支持和平中立。

對於和平中立與台灣獨立，呂秀蓮認為，兩者不同；台灣獨立是針對主權，台灣從1996年舉行首次總統直選，之後每4年就有一次總統大選，總統直選就已表示主權獨立。台灣宣布中立，有其權利義務，這是更高階的意義。

呂秀蓮領銜的公投主文是：「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立」。理由書陳述，台灣和平中立的戰略價值包括第1、對台灣：可與友善平等待台灣的國家互惠交往；強化國防自主，民主憲政及經濟發展；積極參與國際，倡導綠色新文明。

第2，對中國：可與中華人民共和國和平共存，建立遠親近鄰關係，並消除台灣與他國合作對抗中國的憂慮。第3、對美國與日本：與美日等國強化價值聯盟，共同致力於地球永續發展，並消除美日等國對台海安全的憂慮。

第4，對亞太地區：協助排除區域衝突，扮演調停、緩衝角色，維護東亞和平；分享民主、人權、文化與高科技等柔性國力。（編輯：林興盟）1080305