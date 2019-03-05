蘇貞昌：最強的國防就是心防

行政院長蘇貞昌（中）5日答覆立委質詢國軍防衛能力議題時表示，最強的國防就是心防。國防部長嚴德發（左）則強調，以三軍目前戰力，有能力迫使敵人犯台失敗。右為外交部長吳釗燮。中央社記者張皓安攝 108年3月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）中國國民黨立法委員許毓仁今天在立法院質詢國軍防衛能力。行政院長蘇貞昌答覆表示，最強的國防就是心防。國防部長嚴德發則強調，三軍目前的戰力，有能力迫使敵人犯台失敗。

立法院院會今天進行施政總質詢。許毓仁詢問嚴德發，如果中國入侵台灣，以台灣目前的軍力，可以抵擋幾天。

嚴德發答覆說：「我們沒有時間的問題」；他又強調，「這是一個決心和信心的問題」。

許毓仁追問，他當然知道國軍有百分之百的決心，但是「以目前的兵力，到底可以擋多久？」

嚴德發答覆時強調，以三軍目前的戰力，有能力迫使敵人犯台失敗。

隨後，蘇貞昌答覆許毓仁說：「戰爭，最強不是只有武力，而是心防。最強的國防就是心防。」

蘇貞昌又表示，當年日本人打中國的時候，以當時日本的軍力、武器的精良，說要3天拿下南京，結果不但3天拿不下，3個禮拜都拿不下。（編輯：李信寬）1080305