對付酒駕立委建議引進鞭刑 法務部：不贊成

（中央社記者王承中台北6日電）法務部政務次長蔡碧仲今天針對有立委建議引進鞭刑處罰酒駕肇事者表示，不贊成。他說，鞭刑基本上違反目前刑事政策，立法要跟著國際刑事思潮，才是進步立法，現在還有鞭刑的國家寥寥無幾，且鞭刑違反國際公約。

立法院內政委員會今天邀請蔡碧仲、內政部長徐國勇、司法院副秘書長葉麗霞、交通部政務次長黃玉霖就「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委沈智慧在質詢時建議，未來酒駕肇事致人重傷者除面對應有刑責外，還要增加鞭刑一鞭，而酒駕再犯致人於死，死一個人就多加第二鞭，死兩個人就再加一鞭，以此類推。她說，看過新加坡鞭刑，連美國總統都要去求情，引進鞭刑是民間普遍共識。

列席的蔡碧仲表示，目前不贊成。他說，是否引進鞭刑，法務部歷來都有諸多的論述，但鞭刑基本上是違反目前刑事政策的，這是報復主義。

沈智慧說， 家裡有人被喝醉酒的人撞死，讓整個家庭破碎，這不是死一個人而已，而是整個家庭都受影響，引進鞭刑不是報復行為。

蔡碧仲指出，立法要跟著國際刑事思潮，這才是進步立法。新加坡的鞭刑是英國殖民時期遺留，但英國早已取消鞭刑，現在還有鞭刑的國家寥寥無幾，且鞭刑違反國際公約，不贊成引進鞭刑。（編輯：趙蔚蘭）1080306