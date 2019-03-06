民進黨總統人選4月中出爐 卓榮泰否認卡賴

（中央社記者葉素萍台北6日電）民主進步黨中常會今天將通過總統、立委初選時程，黨主席卓榮泰說，民進黨不像其他政黨在選前調整規則，那都是私心、有所圖，將按既定時程與節奏進行，絕對沒有「卡賴」那樣的意思。

民進黨中常會今天將討論總統、立委初選時程，根據幕僚單位規劃草案，總統初選預計18日至22日領表登記，人選4月中旬出爐；區域立委25日至29日領表登記，預計5月下旬完成提名。總統蔡英文先前已宣布將競選連任。

卓榮泰在中常會前受訪，民進黨從過去到現在、尤其今年也一樣，按照既定時程與節奏進行，這是一個成熟政黨所必要的，「我們不像其他的政黨在臨選舉之前去調整任何的內容與規則，我認為那個都是私心、都是有所圖的」，民主進步黨不做這樣的事情，按照原有的計畫時程進行，不受任何外力影響。

外界解讀，這樣的時程是要卡前行政院長賴清德；卓榮泰強調，「這是我們原來的時程、絕對沒有這樣的意思」，希望黨內優秀同志在18日開始那週，能夠用為台灣奉獻的心來共同參與，也希望所有要參選立委的同志25日開始也用同樣的心、以守護台灣這個大局做為重要責任；歡迎任何符合資格的黨內同志來參加，黨中央責任在辦理公正選舉，減少內部紛爭，在最短時程內把結果向社會大眾公布。

被問到相較於以往，今年初選時程是不是特別早，卓榮泰說，過去總統人選產生的時間也在4月左右，今年按照以往的時程進行。

媒體詢問，若未來總統提名人的民調不太樂觀，會不會有可能變動。卓榮泰則說，「你（媒體）的未來不在我們的將來」。（編輯：李信寬）1080306