民進黨中常會通過初選日程 總統提名人4/17出爐

（中央社記者葉素萍台北6日電）民主進步黨今天通過總統立委提名初選日程；總統初選部分，18日至22日是總統初選領表登記，4月4日至4月9日舉辦政見發表會，4月10日至4月12日執行初選民意調查，中執會4月17日公告提名名單。

民進黨中常會今天通過2020年民主進步黨第15任總統及第10屆區域立法委員提名初選選務工作日程。

總統初選部分，3月18日至22日初選領表登記，4月2日總統初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦總統初選政見發表會，4月10日至4月12日執行總統初選民意調查，中執會4月17日公告總統初選候選人提名名單。

立委選舉部分，3月25日至3月29日進行初選領表登記；立委初選協調截止日是4月17日，當天下午立委初選民調分組抽籤；4月22日至5月17日執行立委初選民調，必要時得延展一週；中執會5月22日公告立委初選提名名單。

此外，為因應2020年總統及立法委員選舉整體選戰布局，中常會今天成立「2020大選提名策略小組」，召集人為黨主席卓榮泰，成員為黨秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、國策顧問黃承國、中常委陳茂松、新系成員劉維鈞。

會中也通過任命2020年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單包括，秘書長羅文嘉、學者鄭力軒、歐益昌、陳志柔、羅承宗。

卓榮泰在中常會指出，3月25日至29日就現任立委選區先進行登記，登記之後，會進行正式協調，協調不成再進入民調過程。

卓榮泰呼籲黨內，在考慮個人政治生涯規畫之前，「要把守護台灣的責任和總統勝選的大局，放在第一優先作考量」，讓社會大眾能看見民進黨確實有改變、有反省，有新的作為。

卓榮泰說，這次提名沒有現任優先的特別限制，但也要展現全黨團結氣氛和公平程序。（編輯：李信寬）1080306