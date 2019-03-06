意外踏入東亞 義駐台代表盼多元認識義大利

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）台灣人對義大利並不陌生，時尚、跑車等是許多人對義大利的第一印象。對新任義大利駐台代表紀大為來說，最大的挑戰是增進台灣民眾對義大利其他領域的認識，包括製造業、機械等強項。

來台就任約2個月的義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）今天拜訪中央通訊社，由社長張瑞昌、總編輯陳正杰等人接待。紀大為隨後接受中央社專訪，分享他的外交生涯與擔任義大利駐台代表的工作目標。

親和力十足的紀大為透露，他曾學過德文、俄文，不過，大學時期未曾修過與東亞有關的課程，也沒想過在東亞工作這件事。過去，他一直是對美國、德國、俄羅斯有濃厚的興趣。

但人生總會有些意外。在他加入義大利外交部之後，他曾多次派駐東亞地區，包括日本大阪、中國北京、香港；在外交部總部時，也負責處理東亞事務；漸漸地，他對東亞地區產生濃厚的興趣。東亞與歐洲文化很不同，他說，開始接觸東亞文化後，他學習到應用謙卑的態度來看待不同的文化。

52歲的紀大為表示，約5年前他派駐北京的時候，曾來台旅遊，對台灣留下很正面的印象。那是他首次來台，因為對台灣有了好印象，他也希望有機會派駐台灣。

紀大為說，曾派駐台灣的義大利外交官也告訴他很多有關台灣的事情，讓他對台灣更感興趣。

關於他駐台的工作目標，他說，希望幫助義大利、台灣的民眾更了解彼此；台灣民眾對義大利並不陌生，對義大利的印象多是時尚、跑車等，不過除了這些，製造業、機械等領域也是義大利的強項。對他來說，如何讓台灣人對義大利有更多元的認識，是他的挑戰。

另外，他也希望促進台灣、義大利雙邊的投資關係。在旅遊方面，他期盼促進台灣遊客造訪米蘭、威尼斯等著名旅遊地點以外的小城市。

根據政府統計資料，2018年台灣與義大利的雙邊貿易額為51.4億美元。

談到在台灣的生活，注重環保的紀大為表示，他盡量不使用汽車，如果距離不是太遠，他通常都會選擇搭捷運。喜歡騎腳踏車的他也說，台灣是很美的島，等他的腳踏車從義大利運來後，期待有機會騎車環島。

此外，他觀察到，在台灣有許多人會在廟宇前或是公園裡下象棋；紀大為笑說，他也會下象棋、圍棋，如果有人開口邀請他一起下棋，他會很樂意。（編輯：楊凱翔）1080306