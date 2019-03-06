王金平將宣布參選總統 朱立倫：未獲正式邀請

前新北市長朱立倫（右2）6日說，他特地穿出20年前首次參選立委的戰袍來為國民黨三重立委補選候選人鄭世維（右3）助選，呼籲大家力挺鄭世維。（鄭世維競選辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 108年3月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）前立法院長王金平明天將宣布參選總統，同樣已表態將參選總統的前新北市長朱立倫今天幫三重立委補選國民黨候選人鄭世維助選時受訪表示，他未獲正式邀請，誠心祝福。

朱立倫在昨天南下高雄拜會高雄市長韓國瑜後，今天凌晨約5時陪同鄭世維到三重新北果菜公司市場拜票。他受訪時表示，今天是立委補選正式起跑的第一天，他特地穿著20年前首次參選立委的戰袍來為鄭世維助選。希望大家力挺和韓國瑜一樣是賣菜郎的鄭世維。

媒體詢及王金平明天要宣布參選總統，朱立倫是否有受邀時，朱立倫表示，沒有正式邀請，但有看到邀請函，他「誠心祝福王院長」。

朱立倫幕僚私下指出，王金平明天在台北國際會議中心頂樓宣布參選總統的邀請函在社群網路傳播中，但朱立倫辦公室未收到正式邀請函，但朱立倫群組上看到邀請函，今天也在中央黨部向王金平當面致意並祝福。

此外，媒體上午也詢問朱立倫拜會韓國瑜談了什麼，朱立倫表示，談了台灣目前遇到經濟等很多困境，兩人相互支持鼓勵，願同心協力為台灣打拚。媒體追問對台北市長柯文哲可能規劃6月組黨9月宣布參選總統的意見，朱立倫簡單表示「祝福他」。（編輯：李錫璋）1080306