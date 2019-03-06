空軍向美提新式戰機需求 F-16V列採購評估名單

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料。（取自106年國防報告書）中央社記者游凱翔傳真 108年3月6日

（中央社記者游凱翔台北6日電）針對是否採購F-16V戰機，空軍僅回應已向美方提出新式戰機採購需求。不過，知情人士今天表示，國軍對下一代戰機的取得從來沒有停歇過，F-16V戰機確實是在評估名單內。

外傳空軍將向美方採購66架F-16V戰機，金額約新台幣3900億元。空軍司令部晚間透過新聞稿表示，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化防空戰力，但因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。

知情人士向中央社記者表示，由於幻象戰機面臨消失性商源問題，為補足戰力及避免戰力出現間隙，國軍對下一代戰機的取得從來沒有停歇，因此F-16V戰機確實是在評估之內、機率也最大。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑表示，台灣需要更多戰機維持空中優勢，由於近年共軍進行遠海長航訓練，且未來頻率可能增加，因此國軍任務將比過去還繁重。

林穎佑說，不管購買F-16V或他型戰機，有可能是「將淘汰舊有機型」或「任務增加」這2種可能性；採購新型戰機可能也有政治考量，因為在目前美中貿易戰對峙情況下，美方可能會透過對台手法牽制中國。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文也認為，這是兼具政治與軍事的考量。軍事部分，目的就是在於強化戰機實力，因為台灣面臨對岸的壓力與嚴峻挑戰，加上共軍的機型越來越先進，包括採購F-35在內都是有可能性的。

政治部分，鄭繼文說，向美國軍購是維持台美關係很重要的環節，藉由軍售加強雙邊關係，並取得美國對台灣的支持，已經成為一個指標。

若採購F-16V，是否未來將取代幻象2000。鄭繼文認為，幻象戰機進行升級、改裝的機率並不高，未來是否由F-16V逐步取代確實有可能，但有待觀察。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：謝佳珍）1080306