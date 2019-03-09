佈局2020 國民黨立委優先提名16選區

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨今天公布區域立委第一梯次提名作業選區，包括現任立委爭取連任的15個選區，外加高雄市三民區共16個選區，將優先辦理提名，28日啟動初選作業，4月24日報請中常會核議後通過提名。

國民黨組發會主委李哲華表示，第一梯次立委提名以現任立委表態爭區連任的選區為優先，而台北市第6選區現任立委蔣乃辛宣布不連任，因此大安區就不在首波提名之列。

根據國民黨中央提名協調小組會議決議，「第10屆區域暨原住民立法委員選舉」第一梯次提名作業選區，包括台北市第3選區（現任立委蔣萬安）、第4選區（李彥秀）、第7選區（費鴻泰）及第8選區（賴士葆）；新北市第9選區（林德福）、第11選區（羅明才）；桃園市第3選區（陳學聖）、第5選區（呂玉玲）。

台中市第2選區（顏寬恒）、第8選區（江啟臣）；新竹縣第1選區（原新竹縣選區現任立委林為洲）、苗栗縣第1選區（陳超明）、第2選區（徐志榮）；南投縣第1選區（馬文君）、第2選區（許淑華）；以及高雄市第5選區。

各提名作業選區的地方黨部將在3月11日發佈提名登記公告、3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查、4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會核議。

黨內人士透露，由於黨內競爭激烈，15個現任立委選區中至少有4區有挑戰者，現任立委想連任可能還須先經過初選。

至於並非為現任立委選區，但優先提名的高雄市第5選區三民區，李哲華說，主要是因為南部為國民黨艱困選區，經地方黨部評估後，三民區相對單純，勝選機率大，因此優先啟動提名作業。

此外，針對立委補選選區包括現任立委沈智慧的台中市第5選區，以及3月16日將進行補選的新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區，李哲華表示，日前提名小組討論到徵召人選時，就有預想到他們若勝選，不久後又會面臨到下一屆立委提名，若他們為黨參選，又要經過初選作業，情何以堪，因此提名小組認為，經補選勝出選區的相關提名作業應另外處理。

黨務人士進一步解釋，依照提名辦法規定，像是立委補選這樣的特殊選區，可由縣市黨部委員會評估後，做出不經初選的決定，並報請黨中央核定，依照黨的程序走完，可能就可以直接進行徵召。另外像連江縣選區，也是屬於特殊選區的一種，人口過少難以進行民調，無法辦理初選。（編輯：林淑媛）1080309