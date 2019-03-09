助拳余天勝選 蘇貞昌與綠營大咖總動員

行政院長蘇貞昌（前左2）9日在新北市三重區集美街，陪同民進黨籍新北市立委補選候選人余天（前左）掃街拜票，爭取支持。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）行政院長蘇貞昌力挺新北市三重立委補選民進黨候選人余天勝選，將連續兩天陪余天掃街拜票衝刺。今天民進黨大咖也紛紛加緊催票，中央黨部則投入資源，接辦10日晚間的造勢晚會。

新北市的三重立委補選備受外界矚目，為了協助余天勝選，除總統蔡英文日前夜訪競選總部表達關心，今天民進黨的中央部會首長動員，從早到晚包括交通部長林佳龍、衛生福利部長陳時中、行政院長蘇貞昌都出面輔選，在跳蚤市場掃街，或帶著醫事團體後援會加油打氣。

不僅於此，為了把握投票前的超級星期天，蘇貞昌除今天傍晚在集美街掃街，明天上午還要再度出馬，在力行市場陪余天掃街拜票，希望在最後關頭催出選票。

行政院副院長陳其邁明天下午則將在厚德體操館陪余天造勢，在三重國民運動中心對面廣場還將舉辦「大咖」總動員的大型造勢晚會。

蘇貞昌穿上雨衣、走上街頭，穿梭在騎樓下，或走進去海產店，無論是握手、打招呼，蘇貞昌都向民眾稱讚余天具有豐富的經驗，為人熱情又積極，盼望獲得支持。

交通部長林佳龍今天陪同余天在重新橋下跳蚤市場拜票，林佳龍希望選民在教訓民進黨後，能重新疼惜民進黨給予支持。他說，民主政治就是政黨競爭，不能夠傾斜一邊，教訓民進黨一下就好，讓很脆弱的民進黨能先站穩。

陳時中則強調，民進黨執政照顧很多醫事團體，許多改革需要在立法院推動，讓行政院衛福部為大家撐腰，希望醫事團體後援會把握最後一星期拉票。

余天說，中央給予很多的資源支持，除許多中央政務官相挺，原本明天（10日）的造勢晚會及選前之夜的晚會是競選總部辦理，現在都改為中央統籌辦理晚會。

他說，自己是接受中央的徵召，以承擔台灣的未來，拜託選民給機會支持，因為，民進黨每個人都在反省，再給機會一定會改過。（編輯：張銘坤）1080309

新北市立委補選投票倒數，行政院長蘇貞昌（中）9日冒雨陪同民進黨籍候選人余天（中右）在三重集美街掃街拜票，爭取民眾支持。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日

衛福部長陳時中（右）9日與醫界人士一起到新北市立委補選候選人余天（右2）的競選總部，為余天加油打氣。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日