81公厘迫砲雲豹二代甲車 年底戰術測評

（中央社記者游凱翔台北10日電）由國防部軍備局研製的八輪雲豹迫砲車，M1樣車曾經在民國106年航太展首次亮相。軍方人士今天表示，搭載81公厘迫砲的第二代雲豹甲車目前正研發，12月將進行戰術驗證測評。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33，「量產中」的CM-34，以及「研發中」的81公厘迫砲的雲豹迫砲車及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具反裝甲火力，預計112年完成量產284輛。

106年台北國際航太暨國防展首次亮相的第二代雲豹八輪甲車（已量產的30鏈砲及迫砲車），當時軍備局人員曾說，將在106年至108年間製作2部樣車進行測試；去年7月則在南投龍神橋下溪谷進行首次動力測試。

軍方人士上午接受中央社訪問時表示，八輪雲豹81公厘迫砲車目前已正式投入研發，預計今年12月將進行戰術驗證測評，並針對待改善處做精進；而120公厘迫砲車的相關進度尚未確認。

軍方人士指出，二代甲車共有15項重大研發。包括外型側邊傾斜，增加流線性；增加氣動力效果；增加抗彈性能；車體上方角度更小，受彈面積更小；前車燈改LED燈會更亮；轉向系統從4輪改成6輪，可以從原來的轉向半徑11公尺降到9公尺。

除此之外，二代甲車因應迫砲車型做了調整，後面的艙蓋原來是垂直打開，改成水平打開，砲伸出來時，不會有射界干擾，能360度射擊，可以提高火力射擊範圍。

至於未來是否有可能會打造雲豹工程車、雲豹醫療車等不同用途的衍伸車種。他表示，工程及醫療等車種是「願景」，但自主性車體研發最困難的地方在於起步，目前國軍已擁有造車基礎，只要軍種有需求，針對後續車體的打造，研製單位都有信心。（編輯：林沂鋒）1080310