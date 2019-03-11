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農委會：台日漁業協議每年協商 沒有破局

最新更新：2019/03/11 21:06
農委會11日舉行記者會，副主委陳添壽說，台日就經濟水域重疊問題談了17年，終於在2013年簽署「台日漁業協議」，在協議適用海域地圖上的藍色區塊，約計7.5萬平方浬，位在八重山群島以北、釣魚台列嶼周邊，雙邊漁船都在此作業。中央社記者楊淑閔攝　108年3月11日
農委會11日舉行記者會，副主委陳添壽說，台日就經濟水域重疊問題談了17年，終於在2013年簽署「台日漁業協議」，在協議適用海域地圖上的藍色區塊，約計7.5萬平方浬，位在八重山群島以北、釣魚台列嶼周邊，雙邊漁船都在此作業。中央社記者楊淑閔攝　108年3月11日

（中央社記者楊淑閔台北11日電）農委會副主委陳添壽今天說，2013年台日漁業協議簽署後，雙方重疊又易互相干擾海域，每年商議作業秩序，日前台日漁業委員會對此議題沒結論，就適用原本規範作業，沒有破局。

於日本東京舉行的第8次台日漁業委員會日前落幕，雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則等議題進行討論，未能達成共識；雙方同意於今年漁汛期來臨前，擇期繼續協商。

農委會下午舉行記者會，陳添壽說，台日就經濟水域重疊問題談了17年，終於在2013年簽署「台日漁業協議」，在協議適用海域地圖上的藍色區塊，約計7.5萬平方浬，位在八重山群島以北、釣魚台列嶼周邊，雙邊漁船都在此作業。

他也說明，但是藍色區塊下方貼近八重山群島，台灣對台灣漁船劃定的暫定執法線所構成的倒三角水域，以及藍色區塊右上方靠近琉球群島的斜方塊水域，因為雙邊漁船進行放繩等作業比，較容易產生干擾，所以從簽署「台日漁業協議」起，就已確定每年雙邊都要就這兩個水域的作業秩序進行討論。

陳添壽強調，今年3月7日召開的是第8次台日漁業委員會會議後，3月底、4月初還要再度開會商談，沒有破局，而且每年談的內容若沒有共識，就是依據之前協議的秩序作業，一直都是如此。

陳添壽重申，台灣漁民爭取擴大台日漁業協議適用海域，提議從暫定執法線往南到日本八重山群島南側的北緯24度之間水域，雖然外電報導過此海域太貼近八重山群島領海，日方同意的可能性不高，但農委會仍幫忙洽談，一直為漁民爭取權益。

漁業署補充，在台日漁業協議適用的海域，漁船全年作業，旺季是每年4到7月，雙方政府不會因為在重疊的經濟水域作業而扣押對方的漁船；其次，台灣政府針對台灣漁船劃設的暫定執法線，台灣漁船若越線，不派巡護船巡護。（編輯：陳清芳）1080311

漁業署表示，在台日漁業協議適用的海域（藍色區塊），雙方政府不會因為在重疊的經濟水域作業而扣押對方的漁船；其次，台灣政府針對台灣漁船劃設的暫定執法線，台灣漁船若越線，不派巡護船巡護。（農委會漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真　108年3月11日
漁業署表示，在台日漁業協議適用的海域（藍色區塊），雙方政府不會因為在重疊的經濟水域作業而扣押對方的漁船；其次，台灣政府針對台灣漁船劃設的暫定執法線，台灣漁船若越線，不派巡護船巡護。（農委會漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真　108年3月11日
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