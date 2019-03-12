傳教宗將與習近平見面 外交部：教廷已否認

（中央社記者顧荃台北12日電）外傳中國國家主席習近平將與教宗方濟各見面，外交部發言人李憲章今天表示，教廷方面已公開表示目前無此規劃，外交部將持續關注未來相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

李憲章上午出席外交部例行記者會，受訪時做上述表示。

習近平預計21日到24日訪問義大利，不少義大利媒體與熟悉中梵事務的人士都分析，習近平很可能順訪位在羅馬的梵蒂岡，與教宗方濟各見面。

李憲章指出，教廷去年9月22日與中國簽署主教任命臨時性協議後，當日即由國務院院長帕洛林樞機主教（Card. Pietro Parolin）發表聲明，強調該協議目的在牧靈（pastrol）。

李憲章說，時任教廷新聞室主任伯克（Greg Burke）也表示協議非政治性質，純屬牧靈性質；日前訪台的教廷萬民福音部部長費洛尼樞機（Card. Fernando Filoni）也在3月初公開重申教廷一貫立場，表示梵中主教協議不具政治或外交性質，是教務屬性。

他表示，外交部期盼梵中主教協議及相關發展，能有助於保障中國天主教教友信仰生活，及改善中國日益嚴重的宗教自由問題。

至於教宗規劃年底出訪亞洲，是否有可能來台訪問，李憲章回應，台灣歷年來都在不同場合，表達歡迎教宗來台訪問的誠摯邀請，包括去年副總統陳建仁去教廷訪問時，也當面邀請教宗來訪。當然教宗的全球牧靈行程很滿，要配合教宗的行程規劃，駐處會持續向教宗表達希望來訪的期待。（編輯：林興盟）1080312