菲律賓前衛生部長發聲挺台 支持台灣參與WHA

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）駐菲代表處今天在馬尼拉舉辦「台灣日」活動，僑務委員、各地台商協會成員和菲律賓民眾等上百人參與，菲國衛生部前部長歐納也出席為台灣參與世界衛生大會（WHA）發聲。

世界衛生大會20到28日將在瑞士日內瓦舉行，台灣連續3年未獲邀參與。駐菲代表處特別結合觀光、表演、摸彩及台灣美食，希望以「台灣日」活動讓參加人士享受台灣風味和友誼，帶出台菲醫衛合作主題。

除了歐納（Enrique Ona）外，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事戴瑞隆（Cesar Drilon Jr.）、菲律賓衛生部前次長、菲律賓大學執行副校長荷博沙（Teodoro Herbosa）等人也現身支持台灣參與WHA。

歐納於2010到2014年擔任衛生部長。他指出，他在任期間大力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）西太平洋區域會議，聽到台灣過去兩年想參與WHA卻遭拒絕，令人很難過。

歐納說，台灣參與強化全球衛生並貢獻良多，WHO孤立台灣是基於政治而非醫藥衛生考量，希望WHO重新考量，讓台灣參與今年的WHA。

駐菲代表徐佩勇表示，歐納與荷博沙致詞時都呼籲，WHO應重視台灣醫衛方面的成就及可以做出的貢獻，他們也提到，菲律賓推行全民健保時，台灣是最好的學習典範，希望WHO秘書長邀請台灣參與WHA，將台灣納入全球衛生防疫體系。代表處很感謝兩人出席台灣日，對台灣參與WHA表達堅定支持。（編輯：林憬屏）1080511

駐菲代表處11日在馬尼拉舉辦「台灣日」活動，菲律賓前衛生部長歐納（Enrique Ona）出席致詞，支持台灣參與世界衛生大會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年5月11日