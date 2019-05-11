臉書PO文憶母親 蘇貞昌：我是愛撒嬌的孩子

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）明天是母親節，行政院長蘇貞昌今晚在臉書發文回憶過世的母親；他說，過去在母親眼中，他是愛撒嬌的孩子、認真做事的孩子，也希望在天上的媽媽眼裡，他會一直是讓她開心與驕傲的孩子。

蘇貞昌在臉書發文祝福全天下的媽媽「母親節快樂」，他也在貼文中回憶過去與媽媽相處的點點滴滴，並公布他兒時與家人合照。

他說，國小畢業考初中那天，早上考完二節可以回家吃飯，下午還要再考一節，眼見考試時間快到了，媽媽卻找不到他，最後竟然是在後院龍眼樹上，發現正在摘龍眼吃的他。「那時，在樹下的媽媽眼裡，我真是個大膽調皮的孩子。」

蘇貞昌表示，姊姊生第一胎那年，他正在台北唸大學，媽媽從屏東託運一籠30隻雞要幫姊姊坐月子，自己則搭平快夜車從屏東北上。清晨時，他到台北車站接媽媽，先帶她去喝豆漿，因為那天很冷，他特別請老闆在熱豆漿中加生雞蛋為媽媽暖身。「這件事媽媽講了一輩子，覺得我是個細心的孩子。」

到了1981年，蘇貞昌回到屏東選省議員，媽媽是在地國小老師，每天晚上就騎著菜籃族摩托車載著他，挨家挨戶拜訪學區家長，推銷自己的兒子。「在那國民黨一黨獨大的戒嚴時代，這樣去挑戰威權體制，站在街頭上演說的我，在媽媽的眼裡，是個勇敢的孩子。」

蘇貞昌說，父親過世後，他將媽媽接到台北一起住；他擔任台北縣長時，在各地開辦松年大學，讓老人家有地方培養與精進興趣，有一年，縣府大樓開辦國畫展，他的媽媽就是參展學員之一。「在媽媽眼中，我是一個認真做事的孩子。」

前幾年，他常利用清晨開車載著媽媽到處逛，看山、看海，一下子陽明山，一下子烏來，一下子福隆。有一次，他幫媽媽洗腳時，媽媽對他說：「你小時候尚搞怪、糟蹋我最多，所以現在也要顧媽媽最多。」那時，「在媽媽滿足的眼中，我是個愛撒嬌的孩子。」

蘇貞昌表示，現在媽媽不在了，沒有機會再向她撒嬌，「但希望在天上的媽媽眼裡，我會一直是個讓她開心與驕傲的孩子。」（編輯：謝佳珍）1080511