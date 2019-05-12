赴陸交流 洪秀柱：為台灣人權益想辦法

前國民黨主席洪秀柱（前右）12日赴中國大陸訪問，這次應國台辦的邀請前往交流，純粹是民間交流，希望能在兩岸「官方的門關起來時，為了台灣人民自己的權益與福祉，自己想辦法」。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年5月12日

（中央社記者邱俊欽桃園機場12日電）前國民黨主席洪秀柱今天下午赴中國大陸訪問，她表示此行純粹是民間交流，希望能在兩岸「官方的門關起來時，為了台灣人民自己的權益與福祉，自己想辦法」。

洪秀柱在桃園國際機場受訪時表示，這次應國台辦的邀請前往交流，純粹是民間交流，與國民黨中央無關，也沒有任何人要求傳話。

洪秀柱說，這次去大陸交流訪問，最主要原因是「既然官方的門關起來，也完全拒絕溝通，為了台灣人民自己的權益與福祉；既然政府不做，我們就自己來進行交流，自己權益與福祉，自己想辦法」。

記者問到有關近日「自由貿易經濟特區」議題引發熱議，洪秀柱表示，「有些是我們這邊的人要解釋清楚，和他們沒有關係」，此行主要是針對兩岸觀光、醫療、農業等行業表達看法，讓兩岸之間有更多的來往。

洪秀柱辦公室指出，洪秀柱應中國大陸邀請，以中華青雁和平教育基金會董事長身分，率台灣民間各界人士訪問團約70餘人，前往北京進行4天交流訪問。（編輯：李錫璋）1080512