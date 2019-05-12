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蔡總統特別任務送禮 要讓媽媽天天都是母親節[影]

最新更新：2019/05/12 16:22
影片來源：蔡英文 YouTube頻道

（中央社台北12日電）總統蔡英文今天在臉書上發文表示，到內湖花市執行母親節特別任務，並說養育孩子，確實不是一件容易的事。為讓年輕的爸爸媽媽，「願意生、願意養」，她宣布送上兩個禮物，盼能降低年輕人壓力，「天天都是母親節」。

蔡總統今天上傳了「小英做什麼」系列影片第3部，與網路團體Mom&Dad的華爸、女兒心心一起挑選康乃馨跟寫卡片，要給不知情的鳥媽驚喜。

任務過程中，蔡總統耐心聆聽心心的話，幫忙用筆寫下對母親的愛，心心也在卡片上畫出一把劍與許多火箭。被蒙著眼的鳥媽抵達現場後，除了驚呼總統在場，更對卡片內容笑稱「我的女兒好像滿適合去從軍的」，華爸也在旁表示保衛國家通常都是偉大的女性，他們家也是鳥媽在保護。

隨後Mom&Dad與蔡總統聊天，鳥媽代表所有媽媽發聲，表示養小孩、養家其實是負擔很重、壓力很大的事情。蔡總統對此表示，她準備了兩個禮物，包括全民減稅，跟擴大幼托補助方案的「準公共化政策」要送給大家，尤其是年輕的爸爸媽媽。

蔡總統指出，養育孩子，確實不是一件容易的事。政府真的很用心，想盡辦法讓年輕人的壓力降低，並且嚴守財政紀律，把財政整理好，就有能力來照顧年輕人。

蔡總統為了讓年輕的爸媽願意生、願意養，「我們花多大的力氣都願意」，這是一個政府的決心與責任感，將資源回饋給養育孩子的偉大爸媽們，讓大家可以天天都是母親節。

趁著今天是母親節，蔡總統也謝謝媽媽們的付出，祝所有媽媽，母親節快樂！（編輯：楊凱翔）1080512

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