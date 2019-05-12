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柯文哲LINE帳號重啟 祝粉絲與媽媽母親節快樂

最新更新：2019/05/12 16:29

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲的LINE官方帳號去年底暫停使用，5月1日重啟，10、11日開始發訊息與粉絲互動，更特別手寫便箋、錄影片祝福粉絲朋友與全天下媽媽「母親節快樂」。

影片中可見到柯文哲拿著手寫便箋說「祝LINE@粉絲朋友與全天下的媽媽母親節快樂」，但當台北市政府副發言人柯昱安詢問有沒有什麼話要對太太陳佩琪及媽媽何瑞英說時，柯文哲說「我回去再想想看好了」。

柯文哲今天到台中市參訪台中舊酒廠、審計新村、一中街夜市等處，則在臉書上貼文表示，沒辦法回新竹，所以透過臉書向媽媽說母親節快樂。

柯文哲在臉書說，他媽媽與他個性一樣，都很「堅持」，雖然已經80歲，膝蓋也有退化性關節炎，但去年選舉的時候，還是忍著疼痛走菜市場幫他拜票，就算遇到謾罵與奚落的聲音，也勇往直前。

他說，天下的母親護子心切，媽媽有時會掉進媒體設的陷阱，有時媽媽說的話還會讓幕僚心驚膽顫，「我晚上回家打電話叫她不要『假會』，她也會depression（沮喪）」。

柯文哲表示，他沒送過母親節禮物，也不會寫卡片，「我認為做好該做的工作，不讓父母擔心，應該比送禮更重要，這也是我從小到大，到現在當市長還是一貫的態度」。（編輯：李錫璋）1080512

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