統戰團深入校園 陸委會籲青年提高警覺

（中央社記者沈朋達台北13日電）針對有書店透過會員名單，招攬學生參加「統戰團」一事，陸委會今天表示，陸方藉文教名義招攬學生赴陸交流，政治意圖昭然若揭，呼籲青年應提高警覺，以免落入中共統戰圈套。

自由時報報導，台大週邊簡體書店秋水堂辦理低價「統戰團」，邀請18至35歲青年，以新台幣1萬6500元的低價團費赴北京、三峽和重慶等地交流11天；並透過會員名單發送資料，深入校園意圖明顯。

陸委會13日晚間透過新聞稿表示，陸方近期擴大對台青年學生工作，藉文教交流名義，積極招攬學生赴陸交流，欲提升台灣學生對陸方的好感及認同，其政治意圖昭然若揭。

陸委會呼籲，青年朋友對中國大陸的交流活動應提高警覺，審慎評估，避免落入中共統戰圈套。

此外，教育部也曾在9日表發布新聞稿，提醒各級學校應注意陸方交流活動的目的、辦理單位、行程安排和文宣資料，不應有政治目的和內容，及有損台灣的尊嚴和立場。

教育部也要求，學校應遵訓現行兩岸法規和政策，強化自我監督，確保兩岸正常有序的交流。

陸委會表示，將配合教育部持續關注陸方推動對台學生的相關作為，及兩岸教育交流的相關情形。（編輯：林克倫）1080513