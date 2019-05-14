曲棍球案檢察官違反辦案程序 監察院通過彈劾

（中央社記者王承中台北14日電）監察院今天通過彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔。監委表示，陳隆翔日前偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案件，漏未論斷偽造印章、印文及署押及侵占、盜用公印文等犯罪事實，嚴重違反辦案程序。

監察院今天召開彈劾陳隆翔審查會議，以6比5通過彈劾，將移送司法院公務員懲戒委員會職務法庭處分。

提案監委高涌誠、蔡崇義下午在監察院召開記者會。監委表示，前曲棍球協會秘書長李淑惠在2012、2013年，偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據，及侵占、盜用公印文，並以不實文書向體委會、體育署辦理核銷。

監委指出，李淑惠未經選手同意偽刻印章，並委託其他不知名學員偽造選手簽名，有偽造署押、偽造印章等犯行，相關事證也經廉政署整理於證物清單中，但陳隆翔卻僅論斷李淑惠偽造文書及業務侵占的犯意，而未於緩起訴書論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，明顯違反辦案程序而情節重大。

另外，監委也表示，對於李淑惠如何取得「彰化縣立體育場活動組」圓戳章，及為何未依規定繳銷，進而以之製發相關收據，發生有公印文外觀之效力，應為侵占及盜用公印文的犯罪事實，陳隆翔也漏未論斷。

監委指出，由於陳隆翔漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，又漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，導致彰化地檢署最終執行處分命令，將應沒收及應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以發還李淑惠結案，均屬嚴重疏漏。

監委表示，陳隆翔漏未論斷相關犯罪事實，論理過程難以昭信服，違反刑法沒收規定，已非法律見解的歧異，而是認事用法上有明顯重大違誤，嚴重違反辦案程序，斵喪司法的公信力，雖難論斷是否故意，但確有重大過失，已有悖檢察官代表國家行使犯罪追訴，善盡正確認事用法的職責。

另外，前國民黨立委林滄敏與台水董事長魏明谷在2014年競選彰化縣長時，民進黨立委段宜康曾質疑林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，涉嫌詐領新台幣500萬元，並在幫魏明谷站台輔選說，若所言非事實要吞曲棍球。遭林滄敏告上法院，最高法院去年8月10日駁回上訴確定，段、魏賠100萬元並登報道歉，兩人也在去年12月9日刊登道歉啟事。

對於有媒體報導指監察院的彈劾是在為段宜康的曲棍球風波解套，監委指出，段宜康誹謗的民事訴訟已經定讞，彈劾案跟段宜康是否要吞曲棍球無關。（編輯：趙蔚蘭）1080514