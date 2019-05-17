同婚專法三讀 藍委憂心成為更多問題起點

（中央社記者陳俊華、范正祥、溫貴香台北17日電）立法院今天三讀通過同婚專法。國民黨立法院黨團總召江啟臣今天說，很擔心這不是紛擾的句點，而是其他更多問題的起點。

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。

國民黨立法院黨團總召江啟臣在議場外舉行記者會表示，立法院處理如此充滿爭議的法案，當三讀敲下議事槌，背後真正解決了社會爭議了嗎，不同團體、族群、信仰，在此價值議題上，大家都溝通好了嗎，都已經達到基本共識了嗎，沒有做好社會溝通，依然還有存在對立的議題，真的很擔心，不是紛擾的句點，而是其他更多問題的起點。

國民黨立委陳學聖說，今天是他「從政以來最煎熬的一天」，相信有同樣煎熬的立委也非常多。如果今天民進黨團沒有祭出黨紀，大家可以想想，為什麼會有民進黨立委林岱樺版草案，為什麼有部分民進黨立委缺席，內心感到掙扎？這事情與黨派無關，而是與社會現階段能接受的態樣，「我們準備好了沒有？」

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，同婚議題一路走來社會對立。現今台灣社會尚未獲致社會共識的高度爭議，還有像是安樂死、墮胎、代理孕母、廢死等議題，這些議題都還無法進行修法，理由是因為台灣社會還沒有成熟到這個程度。

他說，同婚議題也像上述相關議題一樣，在社會上都還是非常爭議，可是今天立法院院會急就章的表決同婚專法，違背去年11月24日公投結果展現的全新民意，只用舊的大法官釋憲，這樣的修法只會造成台灣社會再一次的撕裂與對立。（編輯：黃國倫）1080517