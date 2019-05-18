民進黨初選民調納手機掀波 蔡賴陣營隔空叫陣

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文2020初選發言人阮昭雄今天說，非常訝異前行政院長賴清德深夜發文推翻初選納手機民調等3結論，建議黨中央不妨公布三方簽字的結論，以昭公信。

賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴清德的發言只是強調整個協調過程中，各項結論成立的「前提」，無所謂反悔或意圖變更的說法。

民進黨昨天進行第二次總統初選事務性協調，民進黨秘書長羅文嘉會後宣讀3點結論，兩場電視政見發表會一週一場，總計兩週時間；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。

賴清德昨天晚間在臉書發表聲明指出，針對民進黨17日召開協商，黨中央會後記者會說明恐生誤會，他表示，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。

阮昭雄下午表示，昨天協調會議的結論，不僅雙方候選人的全權授權代表都有簽名，黨中央也有簽名，民進黨秘書長羅文嘉也照協調結論對外有所說明。建議黨中央不妨公布三方簽字的結論，以昭公信，化解外界疑慮。

他表示，昨天協調的結論其實對初選有相當的進展，非常訝異賴清德深夜突然發文反悔，推翻雙方全權授權的代表白紙黑字簽字的共識和結論。

阮昭雄說，5月1日的中常會，並未通過相關時程，選務時程需待5月22日中執會通過；所以，昨天的第二次協調會，並沒有、也不可能有所謂5月底完成初選的前提。

阮昭雄表示，誠如蔡總統多次強調的，蔡總統會尊重5人協調小組的安排，也會尊重黨內經由民主機制所做成的相關決議。

李退之則指出，協調過程中，納入手機民調、採對比式、確認初選期程，是完整包裹提案的3大要素，缺任何一個要素都是不成立的，這樣的精神在昨天的協調會中非常清楚。

李退之表示，協調過程中，賴清德的代表再三力爭，納入手機民調必須符合黨主席卓榮泰提出的確保手機民調準確性、公正性、防弊等其他配套作為，也必須同時公布黨中央之前規劃的初選日期，但對方堅決不接受，導致最後只公布了納入手機民調及對比式民調；賴清德只是重申必須確認初選期程，因為這是協調會中，整個包裹提案成立的前提。

李退之也提出3點質疑，包括蔡總統是否願意完成初選程序、蔡總統代表方是否可提出具體完成初選程序的時間表、蔡總統是否願意接受民調結果。

李退之表示，民進黨支持者的焦慮，在於民進黨一改再改相關初選期程，而遲未提名總統候選人，為團結基層贏得明年總統大選，蔡總統應明確表態相關初選期程，不須執著於民調技術性細節。（編輯：趙蔚蘭）1080518