郭台銘：若當總統增加的財產 全捐出做公益

鴻海董事長郭台銘18日下午出席演講場合，分享破解年輕人低薪議題。郭台銘透露，目前他正在辦理所有財產信託，辦理過程已經一個月，預計在股東會前夕要宣布財產信託。中央社記者徐肇昌攝 108年5月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，他正辦理所有財產信託，預計在股東會前夕宣布，他也承諾若當選中華民國總統，財產信託後增加的部分，卸任後將全部捐出做公益。

郭台銘今天下午出席演講場合，分享破解年輕人低薪議題。郭台銘透露，目前他正在辦理所有財產信託，辦理過程已經一個月，預計在股東會前夕要宣布財產信託，他也正進行遺囑提早規劃，不過牽涉到法令，且部分資產是其他公司股票，作業持續進行。

郭台銘在會中承諾，若當選中華民國總統，以國家為最高利益，他承諾財產信託後增加的部分，卸任總統之後，將全部會捐出來做為公益之用，會在適當的時間經過法律的程序進一步公布。

有年輕朋友提問郭台銘，鴻海集團傳出在中國大陸廠區有共產黨組織，若當選總統後，如何說服台灣民眾，要怎麼區隔鴻海和台灣利益的問題。

郭台銘指出，他們好的學生也會加入共產黨，廠內有些黨員有時會開小組會議，富士康只是把場地租給他們用。

對於共產黨組織，郭台銘強調，包括台商和外商企業內，都有類似的組織，首先他百分百確認，相關組織不能干預富士康的經營，其次他說，「共產黨也要民心」， 黨員要從事對於社會公益有益的事情。

再者他指出，富士康內沒有任何黨校，不會讓共產黨黨校辦思想教育。他說，「不會像有些媒體到北京去聽訓」，富士康百分之百自主經營。

郭台銘表示，若當選總統，要跟中國大陸北京談判，提出要求交涉，讓國民黨的黨員也可以在中國大陸開會。

郭台銘說，鴻海在台灣還會募集人才，也會帶頭加薪，支持加薪，他指出，目前台灣經濟問題是服務業跟不上，要把服務業品質提升上去，整體增加更多收入。（編輯：黃國倫）1080518