爭取認同出奇招 藍立委參選人承諾當選捐薪水

（中央社記者劉冠廷台北20日電）參加國民黨宜蘭立委初選的李偉華今天說，若當選立委，將捐出立委4年的薪水，投入社會公益，也會向中央爭取預算，讓宜蘭學生免費吃營養午餐。

台灣競爭力論壇今天在立法院召開「蔡政府三年施政總檢討暨宜蘭李偉華當選立委薪水全捐」記者會，受邀出席的李偉華在會中承諾，他若當選立委將捐出立委4年的薪水共新台幣800萬元，投入社會公益及老人安養與育兒托育，幫助台灣的基層民眾。

國民黨中央委員李偉華說，宜蘭距離台北雖近，但城鄉差距卻如此巨大，而經濟的差距有如天與地，宜蘭需要改變，改變就是要從經濟開始；他希望能夠透過當選立委，替基層請命，改變環境，台灣需要改變、宜蘭也需要改變。

李偉華指出，宜蘭縣長林姿妙日前提出學生讀書吃飯不用錢的政策，在宜蘭吵翻天，因為到底是吃飯與讀書都免費，還是來上學時午餐免費；他呼籲大家不要再為此事爭吵，等他有幸當選立委以後，他會在中央爭取這筆不到一億元預算，願意為此目標努力打拚。

國民黨宜蘭立委初選8日截止登記，共有劉燦輝、李偉華、前縣長呂國華與議員黃定和等人投入，將於5月30日至6月1日以全民調的方式，產生最終的人選。（編輯：郭萍英）1080520