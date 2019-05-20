WHA開幕 民團齊聚為台灣發聲

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣連續3年未獲邀參加，來自歐美各地的僑胞與台灣民團上午齊聚聯合國三腳椅廣場為台灣發聲。

民團高喊呼應世界衛生組織（WHO）宗旨的全民均健（Health for All）口號，向國際社會表達台灣盼望加入WHO和參與WHA的心聲。

衛福部長陳時中到場，感謝僑胞的支持，他相當感動，相信世界看得到台灣的努力。

WHO宣達團發言人曾琮愷表示，台灣今年再度未能獲邀參與大會，但國際支持聲量更甚以往，為台灣發聲的僑胞人數也大幅成長。

他說，除長年支持台灣參與WHA的WHO宣達團與台灣醫界聯盟，僑界今年也動員來自美國、北美洲台灣醫師會、歐洲台灣醫事聯盟、歐洲台灣協會，台中醫界聯盟等，超過百位全球台僑今天上午齊聚萬國宮外的三腳椅廣場，讓世界看見台灣。

宣達團團長蔡明憲表示，要向世界證明台灣不是中國的一部份，台灣加入WHO是全球健康防疫最重要的區域。

今年參與聲援的僑胞來自各地，年齡層跨度大、形象也多元，包括多年參與的前輩、年輕留學生到攜家帶眷出席者。

僑胞除了齊喊Health for All、WHO for Taiwan、Taiwan Go Go Go等口號外，也向駐足路人分送旗幟、標語，並和路人說明台灣盼望加入WHO、參與WHA的訴求。（編輯：高照芬）1080520