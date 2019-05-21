台灣通過同婚法案 泰媒：為亞洲設下典範

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）台灣通過同婚法案，泰國媒體認為LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）運動在台成功，鼓舞了其他亞洲國家，也設下典範，泰國國會應將社會對LGBT族群包容法制化，保障LGBT權益。

立法院院會於17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，相同性別的兩人可向戶政機關辦理結婚登記，創下亞洲同性婚姻法制化首例。

英文的曼谷郵報（Bangkok Post）19日刊出以「泰國在LGBT議題上仍然進度落後」為題的社論中指出，LGBT運動在台灣的成功，應該鼓舞了其他對於同婚議題接受程度不同的亞洲國家，台灣同時設下了典範。

社論指出，汶萊對LGBT族群非常嚴厲，例如汶萊3月宣布要以石刑處死同性性行為，由於遭到國際龐大壓力，汶萊只好調整這個計畫。相較於其他東南亞國家，泰國和越南則對同志議題較為開放。

今年年初，泰國旅遊部門宣布同志旅遊友善的計畫，但社論認為，比起設定成為同志友善的旅遊地點，泰國應該把目標設得更遠，其實泰國在LGBT議題上還有很多進步空間，特別是對於LGBT族群的權益保障。

社論指出，泰國的同志受僱於各個不同部門，但LGBT族群仍然會抱怨各種職場障礙，例如無法得到高薪和高職位的工作，甚至只是找一般的工作都會遇到障礙；更重要的是，法律保障同婚權益對他們來說仍然非常地遙遠。

泰國內閣在去年12月25日通過民事伴侶法草案（Civil Partnership Bill）， 草案準備送進國會時，卻遇上眾議院選舉，加上國會積壓許多案子，未能來得及在選前處理，選完後法案必須交由新國會處理，因此至今懸而未決。

儘管民事伴侶法草案被泰國LGBT族群批評許多權益並未放入草案內，但社論指出，支持者認為這仍是好的開始，且許多進入新國會的政黨支持LGBT議題也有正面的認識，更有好幾位LGBT眾議員進入國會。

社論認為，這些議員應該努力讓其他眾議員關心LGBT議題，好讓社會對LGBT族群的包容，能夠進一步法制化，保障LGBT族群的權益。（編輯：馮昭）1080521