郭台銘：能源政策應先增效率 最少有3成改善空間

（中央社記者張建中新竹22日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今天接受國內媒體專訪提出能源政策看法，他表示，台灣應先增加能源效率，估計最少有3成改善空間。

在接受聯合報系專訪中，郭台銘認為，台灣應該先定位清楚，到底要發展什麼樣的產業政策，因為產業用電涉及調撥的優先順序，也必須檢討。

郭台銘指出，數據中心非常耗電，據估計，美國加州有5%的電被數據中心用掉，很多公司看好台灣電費便宜選在台灣蓋數據中心。他認為，政府根本不該供電給只做數據中心的廠商，或是收費標準要不一樣。

至於核能，郭台銘表示，這是見仁見智的問題，目前國際間也是兩極化的觀念，應該用科技化解決能源問題，要讓科技和專業說話，不要政治說話。他現在對核能不能說不支持，也不能說支持，還需要專家論述。

郭台銘說，日本核能經驗，他一定會去取經。他還表示，以後若當總統，會去跟美國談，租幾個天然氣接收站，向美國買天然氣。

針對兩岸政策，郭台銘則表示，台灣在美中兩國間若能左右逢源，等於有兩塊肉可以吃，他的目標是台灣獲利、對美達標、對中轉型成功、對日親善交流。（編輯：李信寬）1080522