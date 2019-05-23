吳釗燮：尼加拉瓜副總統發聲明 挺台醫療協助

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，友邦尼加拉瓜至今尚未發言挺台，引發關注。外交部長吳釗燮今天對此表示，尼國副總統已發聲明感謝台灣的醫療協助，這是尼國支持台灣的方式。

WHA前3天各國發言結束，共有8理念相近國家及15友邦為台發聲，總計17友邦之中除教廷是觀察員外，只有尼加拉瓜尚未發言挺台。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪表示，雖然台灣連續3年無法參加WHA，但來自友邦及理念相近國家的支持已來到新的高點。除了14友邦為台灣提案，也有16個友邦用不同方式來支持台灣，加上理念相近國家對台灣的支持，包括舉行雙邊會議、論壇等，讓國內民眾感受到國際支持台灣參與世衛的聲音與力量，是有史以來最強大。

有關尼加拉瓜未在WHA全會為台灣發言，他指出，根據最新資訊，尼國副總統穆麗優（Rosario Murillo）已經發表非常完整的聲明，感謝台灣在醫療方面的協助。「我們都一直在說友邦會用不同方式來支持台灣，這就是他們支持的方式」。

此外，有關外交部是否禁用華為手機，吳釗燮表示，外交部遵守中央各部會的共同決定，禁用華為手機或是任何中國資通訊產品，這項禁令會持續下去。

他說，除了公務使用之外，有關個人使用的部分，外交部也會加強勸導部內人員；目前外交部沒有任何人使用華為手機。

另外，媒體問及，中共官媒人民日報日前稱，吳釗燮對中國的嗆辣言論，對兩岸關係發展無幫助。吳釗燮對此回應表示，「我想他們邏輯大概搞錯了」，當台灣受到中國攻擊或是中國在國際上封鎖台灣的時候，「我們要為台灣人民發聲」，這不是對兩岸關係有負面影響，而是中國的動作、言論是受台灣人民唾棄的。（編輯：林興盟）1080523