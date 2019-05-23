禁止日核災區食品進口 謝長廷：已政治化

（中央社記者梁珮綺、楊明珠23日富山專電）駐日代表謝長廷25、26日將陪台北市長柯文哲至福島縣、宮城縣參訪，謝長廷今天說，與日本交情不好的國家才禁止核災區食品進口，這是意識形態、政治問題，不是科學。

柯文哲搭乘今天上午班機赴日，傍晚抵達富山縣出席2019台日觀光高峰論壇歡迎晚宴，並與謝長廷同台，雙方互動良好，2人在席間接受媒體聯訪。

由於柯文哲多次說過禁止日本核災區食品進口相當不合理，甚至還說公投結果反對代表台灣是「弱智國家」，謝長廷表示，禁止核災區食品進口一事在台灣已政治化，「坦白講，世界誰在禁核食？」

謝長廷表示，會禁止核食進口都是與日本交情不好的國家，如韓國、中國，如今中國與日本關係稍微改善，「所以香港解禁了」，他說，中國也表態要正面並依照世界規則處理相關問題。

謝長廷說，禁核食是意識形態、政治問題，不是科學，他並舉例，如歐盟、美國、加拿大、奧地利與新加坡等國家水準都高，「我們稍微希望能夠扭轉過來，不然2年後、4年後還是一樣」。

謝長廷強調，「這是台灣共同利益」，明年即使是國民黨或無黨籍執政都要面對同樣問題。

他表示，核食進口與否值得討論，「留下來也是以後要面對，這是台灣的損失，這問題大家用科學來面對」。（編輯：張銘坤）1080523