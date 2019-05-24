反同安定力量組黨 孫繼正直球對決黃國昌

（中央社記者黃旭昇新北24日電）反同安定力量今天開記者會宣布組黨並進軍國會選舉，預計全台提名10席以上區域立委參選人。主席孫繼正將投入新北市第12選區立委選舉，他說，「將直球對決挑戰現任立委黃國昌。」

新北市第12選區為汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，現任立委為時代力量黃國昌，中國國民黨則由前台北市副市長李永萍在初選民調勝出。

安定力量主席兼執行長孫繼正、副執行長毛嘉慶，今天在汐止舉辦記者會宣布組政黨，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩與會出席，並呼口號「安定力量、撥亂反正、贏回台灣。」

孫繼正受訪表示，站出來代表善的力量串聯，競選主軸是「贏回家庭、翻轉教育」，不容政客踐踏民主與公民投票結果。組黨後盼將取代時代力量、改變台灣的政治文化。他自我期許，行公益、好憐憫、長存謙卑的心。

毛嘉慶說，除孫繼正參選新北立委，包括台北市大安區、全國六都、甚至山地原住民、平地原住民等都會提名，10席參選是最低標準。

毛嘉慶表示，預計以1個月時間完成全國性政治團體轉換為政黨的行政程序，安定力量黨中央辦公室就暫時設在孫繼正汐止服務處2樓。

孫繼正說，同婚專法通過後，引發的家庭教育議題是組政黨核心原因之一，組黨後將關注家庭、教育及民生經濟等議題，也盼藉一塊錢、一個便當、一瓶礦泉水，以涓滴成河力量改變台灣的政治文化。

孫繼正透露，有汐止區時代力量成員希望加入安定力量，汐止地區的交通阻塞問題遲遲沒有解決，家庭核心價值被扭曲，民代的政見沒有落實，是他參選最大的動機，盼望改變「鳥籠公投變成鐵籠公投」的現狀。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，同性婚姻的修法造成今天是「司法黑暗日」，安定力量撥亂反正，重新創下民主的契機。對安定力量組黨，幸福盟樂觀其成，盼望以後安定力量的立委可以與愛護家庭的立委一起努力。（編輯：陳俊碩）1080524