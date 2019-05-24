4天訪日行 柯文哲：與選總統無關

（中央社記者梁珮綺東京24日專電）台北市長柯文哲今天說，訪日與是否參選2020總統無關，定位為城市外交與學習之旅；而他被問及出席僑團座談餐會想法時，表示與日本做生意，「僑胞還是我們的灘頭堡」。

柯文哲晚間出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，宴前接受媒體採訪時做上述表示。

日媒NHK詢問柯文哲，在日本展開參訪行程後，對於參選總統的想法有無變化，柯文哲說，「這次來日本跟選不選總統沒有關係」，表示此行對他而言，還是定位在城市外交與學習之旅。

對於出席晚宴想法，他說，無論求學或做生意的，日本有許多台灣僑胞，「在這地方也是跟自己的僑民認識一下」，並指與日本做生意，「我們僑胞還是我們的灘頭堡，還是很重要」。

東京台灣商工會會長陳五福接受媒體訪問時表示，晚宴開放民眾報名，約有150人參加，多以年輕人為主，他說，接到台北市政府邀請共同舉辦座談餐會，所以盡地主之誼接待。

陳五福表示，只要是中華民國的政要到日本，都會全力招待，沒有色彩之分，至於2020總統大選，將支持服務台灣人民、為台灣人民加油的候選人。

由於柯文哲2016年初訪日時，安排多場僑宴，此次僅一場，柯文哲表示，是因時間不夠，每天行程已塞滿，排不進去。

另外，前台北市長郝龍斌認為，柯文哲訪日是為2020總統選舉熱身、刷存在感，而在眾議員面前否定民眾反核食公投成果，藉此換取訪日門票和禮遇，非常不妥。

柯文哲第一時間反應為「虧他還是食品專家」，重申台灣要國際化的話，就要和國際接軌，核災區食品進口檢驗採用美國與歐盟的標準，如果不用的話，就要解釋為什麼。

他說，政策由民意、專業、價值3因素決定，「有時候民意你跟他解釋完，他還是堅持，那也沒辦法」，專業來自科學數據，價值則是自己深信的價值。

柯文哲23日至26日赴日參訪東京、富山、福島、宮城4城市，今天下午至橫濱參觀磯子火力發電廠，晚間出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，並發表30分鐘短講，結束後與商工會領袖進行閉門會議。（編輯：張銘坤）1080524