泰源事件近半世紀 施明德盼政府替烈士辦喪禮

（中央社記者王承中台北24日電）前民進黨主席施明德今天針對泰源事件表示，明年就是泰源事件要角江炳興等人成仁50週年，盼文化部成立專案小組，替烈士辦個光榮的喪禮表示和解，也希望促轉會促請總統蔡英文公布林宅血案等檔案。

監察委員王美玉今天在監察院召開「戒嚴時期泰源事件真相記者會」，陳情人、泰源事件發生當下也在其中服刑的前民進黨主席施明德也到場列席旁聽。王美玉指出，民國59年關押政治犯的台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取監獄槍械、宣揚台獨的反政府行動，起事失敗被補後，除鄭正成外其餘5人均被判死刑。

王美玉表示，泰源事件明年將屆滿50年，但維基百科上的泰源事件錯誤百出，就是因為原始卷證一直無法公諸於世。蔡總統強調願意做這件事情，可是官僚體系有非常多關卡卡住真相還原，希望政府勇敢面對還原歷史真相。把過去戒嚴時期政治檔案解密。

施明德在會後受訪表示，他已經針對泰源事件陳情了十幾年，第一次陳情時還是在民進黨執政時，什麼結果都沒有，也曾向前促轉會主委黃煌雄正式提案，但最後也是敷衍了事，今天看到陳情有結論，真的很高興。

施明德也在現場唸出他的感言，期間情緒激動數度哽咽，還用手帕拭淚。他說：「轉眼已經49年了，他們讓我多活了半個世紀，我一直記得他們的身影，所以出獄後，我不敢忘記共同的使命，立即再投入反抗運動中，接著就因為美麗島事件，再度面對死刑的審判。」

施明德表示，藍綠是政黨的標誌，血才是國魂的顏色。明年就是江炳興等人成仁50週年，希望自稱務實台獨工作者的前行政院長賴清德能夠向民進黨內建議，文化部應該成立專案小組，在明年5月30日，替江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良等烈士辦一個光榮的喪禮，表示和解。

施明德也指出，中華民國獨立、台灣獨立都是不承認隸屬中華人民共和國的統治，事實上台灣已經獨立，現在名字叫中華民國，今天要共同面對的只有一個，就是想剝奪掉中華民國獨立、台灣獨立的對岸政權。他說，「我們希望民主自由的生活方式可以永續下去」。

施明德表示，前總統陳水扁下令把美麗島事件、林宅血案、陳文成命案檔案列為永久保密，永久鎖在國安局裡頭；希望促轉會趕快促請蔡總統公開檔案。

對於公開戒嚴時期檔案，國防部發言人陳中吉表示，有多少檔案還要再了解，但國防部一定會依循依法行政的原則，遵循相關法令規定辦理。（編輯：張均懋）1080524