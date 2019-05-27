51秘魯議員挺台參與WHA 總統：近來最大規模

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今接見秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達，她說，卡拉瑞達和其他50位秘魯國會議員連署挺台參與WHA，這是近幾年來秘魯對台最大規模聲援，台灣人民都感受到溫暖舉動。

蔡總統今天在總統府接見秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達(Luis Fernando Galarreta Velarde）夫婦。

蔡總統致詞時，首先對於秘魯北部發生地震，表達慰問之意，她希望災情降到最小，當地的朋友都能夠平安。

蔡總統也說，藉今天的機會，她要當面向卡拉瑞達表達謝意，前一陣子為了支持台灣能夠參與世界衛生大會（WHA），卡拉瑞達不但寫信給她，而且和其他50位秘魯國會議員共同連署，「這是最近幾年來，秘魯對台灣最大規模的聲援，這些溫暖的舉動，台灣人民都感受到了」。

她說，就像卡拉瑞達在信裡提到的，健康是基本人權，也是普世價值，她認為台灣2300萬人的健康福祉不應該被刻意排除，台灣在醫療公共衛生領域長期累積的成就，也應該向世界做更多的貢獻。

蔡總統表示，台灣跟秘魯之間雖然橫跨廣闊的太平洋，不過兩國都是亞太經濟合作會議（APEC）的一份子，在APEC架構下持續展開許多的交流；她並希望，未來雙邊關係可以更上一層樓。

她說，很期待透過卡拉瑞達及秘魯許多好朋友的努力，台灣跟秘魯可以從現在的基礎上，發展出更密切經貿關係，促成更多國際事務合作。

蔡總統說，秘魯已經簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），如果後續台灣可以加入，兩國貿易將有更顯著成長，在科技、教育、文化等領域可望有更頻繁互動，這是雙贏的局面、可以共同努力的目標。（編輯：林興盟）1080527