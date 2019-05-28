資遣員工引質疑 華視總經理：努力協調

（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨立委陳學聖今天指出，華視以無預警且粗暴的手段資遣10名員工；華視總經理莊豐嘉表示，資遣事宜已盡力溝通協調中，對於被資遣的員工有不好的感受，感到抱歉。

陳學聖今天與多名被華視資遣的員工於立法院召開記者會，莊豐嘉等人到場。

陳學聖說，華視高層的問題，牽扯到非戰之罪的員工身上，他不能接受；如果是員工的績效差，華視要如何處理，他沒意見，但這些被資遣的員工並非沒有戰鬥力。

一名遭華視資遣的馬姓女子表示，她在4月22日下班前突然收到通知，公司以財務虧損理由要把他們資遣，要求隔天不用來上班，而這些人的年資從7年到34年不等，把人生精華時期奉獻給華視，這樣無預警的告知下，連最起碼的尊重都沒給。

陳學聖表示，明天他會在立法院教育及文化委員會質詢文化部長鄭麗君此事，要保障勞工權益。

勞動部勞動關係司合作科長劉政彥說，勞動基準法有相關解僱規定，要符合最後手段原則，去年華視有針對員工提供優退、優離方案，目前這些員工有跟台北市政府申請調解，希望勞資雙方好好協商。

莊豐嘉表示，對於被資遣員工有不好的感受，覺得抱歉，而華視「公不公、民不民」的定位是根本原因；他上任到現在約1年2月，董事會的政策是要求組織改造、瘦身精簡，為執行董事會要求的政策，也做了很多方法，例如去年提出優退方案等。

莊豐嘉說，也有董事認為，應該裁員一半，甚至也有人說要解散公司，並指華視拖累公視，但他跟董事說，這些員工被資遣，背後都是生計問題，不能那麼容易做決定。

華視聲明指出，華視因公廣的定位，商業行為受限，造成經營窘迫，組織再造與人力精簡是不得不採取的必要措施；資遣事宜已盡力溝通協調中，希望努力達到保障員工及公司精實作為雙贏的局面。（編輯：林興盟）1080528