東沙島延後開放觀光 徐國勇：先補強生態

（中央社記者陳俊華台北29日電）立委關注東沙島4、5月開放觀光時程是否跳票。內政部長徐國勇今天說，因專家認為要補強生態保護措施，要稍微延後；至於是否可能將東沙租借給美日等國，他說，「東沙不會借他們」。

內政部在今年1月時曾表示，初步規劃今年以包機方式，試辦3梯次的東沙島生態旅遊，徐國勇曾宣布將在今年4、5月宣布開放觀光，並在年初時特地登島視察開放觀光可行性。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，邀請徐國勇列席報告、備詢。

親民黨立委陳怡潔質詢時問，東沙島開放觀光時程是否跳票。徐國勇說，原先是希望4、5月能完成，但時程可能要稍微延後，因為有學者專家針對生態部分，認為要補強相關生態保護措施後，再來開放會更好。另外還有包括航運問題等，會再找時間上去看一下，尊重專家學者的意見。

陳怡潔問，若要完成基礎設施的建構後才開放觀光，是否要花2到3年時間。徐國勇說，有的專家是說不必，可以一邊做，並在可負荷的原則下，就開始開放少數人登島。

至於未來東沙島是否朝觀光的方向做永久規劃，徐國勇說，因為東沙島是軍事管制區，不是內政部可以單獨決定，要尊重其他部會；而東沙是國家公園，最主要不是只有觀光，生態保育比較重要，現階段以環境保護為最優先考量。

陳怡潔追問，東沙島是否可能租借給美國、日本等國使用。徐國勇說，「不會，東沙不會借他們」，「東沙島沒有主權爭議，就是我們的，不像南沙」。東沙島牽涉土地負荷問題，容納過夜人數要非常少，之前說要開放，也是不定期或包機方式當天來回，一班飛機頂多40人，若要開放觀光，「現在是延後」，要做生態評估。（編輯：楊凱翔）1080529