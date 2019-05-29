連署未達門檻 中選會：麥寮港改制公投案不成立

（中央社記者王承中台北29日電）中選會今天表示，雲林縣長張麗善領銜提出麥寮港改制公投案，但經戶政機關查對連署人未達規定門檻，依法函請張麗善補提，但因張麗善逾期未補提，依公投法規定，發布公投案不成立的公告。

張麗善為促進雲林產業均衡發展，去年4月推動連署公投麥寮工業專用港改制為工商綜合港，並於今年1月15日啟動第二階段連署，但張麗善在27日曾表示，麥寮港改制公投案，第一階段送交30萬份連署書，經查對有效份數為22萬6000多份，經補件期繼續連署，雖經努力但到達成案門檻仍有距離，考量無法與其他全國性大選同時舉辦，且恐浪費公帑，最後決定不補件。

中選會今天發布新聞稿表示，張麗善領銜提出「您是否同意麥寮工業專用港改制成雲林國際商港？」全國性公民投票案，因提案人之領銜人逾期未補提，中選會依公投法規定，已於昨天發布該公投案不成立的公告。

中選會指出，張麗善在3月19日向中選會提出麥寮港改制公投案連署人名冊，中選會依法函請戶政機關查對連署人，經戶政機關查對後，符合規定連署人數為22萬6815人，未達「連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上」，即28萬1745人以上的規定，中選會於4月22日函請張麗善補提，期間自4月24日起至5月23日止，因張麗善逾期未補提，依公投法規定，為公投案不成立的公告。

中選會表示，依公投法第13條第3項規定，連署人名冊經查對後，連署人數不合規定者，主管機關應通知提案人之領銜人於30日內補提，補提後仍不足規定人數或逾期不補提者，主管機關應為公投案不成立的公告。（編輯：林興盟）1080529