被問若參選總統理由 柯文哲選擇憂國憂民

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北29日電）國民黨台北市議員秦慧珠今天質詢時列出5個市長柯文哲非參選2020總統選舉的理由，柯文哲說，只有「憂國憂民、想救國救民」可以當理由，重申自己從沒說要選。

柯文哲下午列席市議會市政總質詢及答覆，面對議員詢問2020總統大選相關議題時，作上述表示。

民進黨中執會下午通過總統初選民調納入手機50%，並放入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜對比，國民黨市議員徐弘庭、秦慧珠都就此詢問柯文哲看法。

柯文哲表示，民進黨實在很奇怪，他從來沒說過要選，「民調放在裡面，萬一不選怎麼辦？初選取消？」

秦慧珠則列出柯文哲非選不可的5個理由，包括目前民調僅次於高雄市長韓國瑜、連署與募款都很容易、一生崇拜中國前領導人毛澤東與清朝雍正皇帝，要當一回朕、給藍綠兩黨好看以及憂國憂民，想救國救民等。

前4個理由，柯文哲皆否認，並表示募款很難，一天很容易，但好幾天很困難，而要給藍綠兩黨好看的是人民，也不是他，「妳這樣列，只有第5個可以當理由」，但又表示自己沒有說一定要選，至於不選的理由，「其實台灣今天走到這個局面，很不應該」。

國民黨市議員游淑慧質詢時表示，既然柯文哲這麼不想選，也沒人逼著選，應說出一個至今講不出「我不選」的原因，柯文哲表示，「台灣前途讓我滿擔憂的，也有在討論」。

游淑慧說，她去年聽聞柯文哲參選2020總統是選定了，某幕僚還透露競選口號是「柯文哲不能等，台灣可以等」，柯文哲反問「妳是問哪個幕僚？」還虧游淑慧「妳也在托夢」，強調自己絕對不會用這麼難聽的口號，最後又補一句「那句口號好像是（前新北市長）朱立倫的口號」。

秦慧珠說，依照選罷法規定，有意角逐總統大選者，今年9月13日至17日要向中選會登記，詢問柯文哲屆時會是有黨籍或無黨籍，柯文哲說，「我又沒有政黨，不可能有政黨」，並要秦慧珠放心，若9月17日前有去登記，就代表要選，沒有就是沒有。

秦慧珠說，若要連署，必須載明正副總統的名字，詢問柯文哲的副總統人選，柯文哲說，「謝謝你的提醒，我再想想看」，表示要選的時候再開始想就好，現在離9月還很久，不用浪費時間。（編輯：李錫璋）1080529