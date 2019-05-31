六四晚會邀總統參選人 盼簽署聲明譴責中共

華人民主書院、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、陳文成博士紀念基金會、無國界記者、青平台等民間團體，31日上午舉行記者會，宣布將於6月4日晚間7時至9時，在中正紀念堂自由廣場舉辦六四30年紀念晚會。中央社記者繆宗翰攝 108年5月31日

（中央社記者繆宗翰台北31日電）多個公民團體將於6月4日當晚舉辦六四事件30週年紀念晚會。主辦單位今天公開邀請各主要政黨總統參選人和領袖，希望他們出席並簽署聲明，譴責中共鎮壓六四。

據了解，主辦單位這次也邀請柯文哲以台北市長身分出席晚會，但尚未獲回覆。

華人民主書院、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、無國界記者組織、陳文成博士紀念基金會、青平台等民間團體代表，上午舉行記者會，表示將於6月4日晚間7時至9時，在中正紀念堂自由廣場舉辦「記憶．抵抗──中國六四事件30週年」紀念晚會。

華人民主書院董事主席曾建元表示，晚會將以「銘記六四、抵抗專制」為主題，期盼喚起世人對「六四」屠殺的記憶，聲援中國、香港自「六四」以來爭取民主的抗爭，並提醒台灣人民必須承續百年來的抵抗精神，守護得來不易的民主生活方式。

他強調，中國的民主化攸關台海和平與兩岸關係。2020年總統大選臨近，主辦單位昨天已向各主要政黨總統參選人和領袖發出邀請函，希望他們到場支持並簽署譴責中共鎮壓六四、要求公布真相、關注中共民主改革等聲明。

聲明全文為：「我譴責—中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求—中華人民共和國政府立即公布六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革。」

曾建元表示，除了昨天發出的書面邀請外，今天也希望能透過記者會，讓所有總統參選人和各主要政黨領袖，從媒體報導了解本次晚會訴求。另外，他們此前也在23日陪同六四親歷者前往總統府拜會蔡總統時，邀請總統撥冗出席晚會。

他表示，從蔡總統這次接見六四親歷者便可看出，總統明確表達支持聲援六四。政府官員部分，目前則確定大陸委員會副主任委員陳明祺將出席晚會。

曾建元指出，目前也正邀請長期關注六四的前總統馬英九、前文化部長龍應台，與當年發起聲援六四歌曲「歷史的傷口」的資深媒體人趙少康，以及參與演唱的現任立委高金素梅等人，希望他們也能不分黨派，一同出席，憶述當年聲援的心情和30年後的感想。

除此之外，「六四」歷史見證人吳仁華、吳祚來、陳破空、李曉明，以及中國人權律師滕彪、香港「雨傘運動」參與者林榮基、鍾慧沁、羅冠杰等人均確定出席晚會，並將上台致詞；當年組織台灣聲援六四活動的導演虞戡平也確定出席。

華人民主書院秘書長王興中在會後受訪時對中央社記者表示，歷年六四晚會均會邀請台北市長，因此今年同樣也會邀請現任台北市長柯文哲出席晚會，但尚未確定是否出席。（編輯：朱建陵/張淑伶）1080531