央廣總台長徵選出爐 四方報創辦人張正出線

（中央社記者溫貴香台北1日電）懸缺多時的中央廣播電台總台長經公開徵選後，由四方報創辦人張正出線，不過，這項人事案已送文化部，將再經行政院核定、央廣董事會確認後生效，預計最快7月上任。

中央廣播電台（簡稱央廣）前總台長邵立中今年1月31日卸任總台長，央廣首次採取公開徵選，並組成總台長的審薦小組，成員組成包括：前新聞局長蘇正平、中正大學傳播學系教授胡元輝與羅世宏、政大廣電系助理教授王亞維、上下游網站創辦人馮小非、台少盟秘書長葉大華以及央廣董事長、知名作家平路等7位具備央廣董事身分的專家學者組成。

知情人士表示，候選人面談3月底已完成，審薦小組一致推舉資深媒體人、張正出任總台長，目前推薦人選的名單已送到文化部，後續將再經報行政院審核，若沒有問題的話，央廣新任總台長預計7月補實。

據了解，人選出爐後，人事單位進一步確認推薦人選資格的過程中，行政院「應報院人事案審核檢查表」中，有「本人二親等內在對岸涉及經濟利益」不得出任的規定。

該人士進一步表示，張正獲知這個規定後，便主動說明其胞弟在中國大陸設有公司（僅完成公司登記，至今都還沒正式營業）並登記為公司負責人。

為了避免違背行政院的規定，該人士說，張正與的弟弟商議，做出辭去中國大陸公司負責人職務的決定，已配合前述人事聘任的規定。張正胞弟目前已完成辭去公司負責人的行政作業。

張正畢業於政治大學公共行政學系、暨南國際大學東南亞研究所，創辦為東南亞在台人士服務的「四方報」創辦人，並擔任總編輯，張正同時也主持燦爛時光東南亞主題書店。

張正曾短期留學胡志明人文社會大學，略通越南語。長期關心東南亞來台之新住民與外籍移工相關議題。曾獲得「永續台灣報導獎」、「KEEP WALKING 夢想資助計畫」、經理人月刊年度100 MVP（最有價值經理人）、遠見雜誌「平民英雄百人榜」、暨南國際大學傑出校友、教育部社會教育貢獻獎、台灣義行獎。

知情人士表示，張正具備資深媒體從業身分，具有廣播主持專業，特別是創辦四方報從事多語服務，這與央廣的國際電台、多語服務的屬性符合。（編輯：楊凱翔）1080601