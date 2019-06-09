鄭文燦挺蔡總統 喊小英再4年台灣更安全

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）民進黨總統初選民調即將展開，桃園市長鄭文燦今天陪同總統蔡英文到桃園各宮廟參訪時喊出「小英再4年，台灣更安全，小英再4年，建設更安全，小英再4年，福利更齊全」。

2020民進黨總統初選政見會昨天登場，民調也即將展開，蔡總統在政見發會表會後，選擇桃園為她下鄉的第一站，她今天陸續參訪桃園市五福宮、景福宮、慈護宮等宮廟，懇求鄉親在電話民調中的支持，而鄭文燦也全程陪同，表達力挺的決心。

記者問到鄭文燦在回答為何表態力挺蔡總統時談到，他今年3月到美國訪問時，清楚的了解到蔡總統執政讓美方更信賴，也讓台美關係能夠加溫，給台灣更大的安全上的支持。

鄭文燦說，他在臉書上特別提到，蔡總統可以讓台灣永續發展，他與蔡總統共事有10年的時間，從總統擔任行政院副院長時，他是新聞局長，知道蔡總統有價值理念，也有韌性、續航力。

鄭文燦說，蔡總統是最有能力贏得大選的人，最重要的，她在第一屆打下了很好的基礎，這個改革的基礎會在第2屆產生很大的效應，包括前瞻建設、少子化對策、經濟發展、國防自主、長照2.0、產業創新、年輕人的照顧、社會住宅、轉型正義、年金改革、國家財政，這些議題，到第二屆會有更好的成果。

鄭文燦也喊出，「小英再4年，台灣更安全，小英再4年，建設更安全，小英再4年，福利更齊全」，這4年很重要，希望大家給小英總統再4年的任期。

另外，鄭文燦也談到，他公開支持小英很久，因為他在當民進黨5人小組的期間是不能表態的，現在5人小組已經結束了，進入初選階段，就可以明確說明立場，而他昨天在臉書上的表態，有30幾萬人點閱，代表大部分人是支持的。

記者問到「這樣子挺總統，對於新潮流或是對賴清德會不會覺得不好意思」，鄭文燦說，他很少對派系的事務發言，選總統是國家的大事，他看到蔡總統對民進黨、對台灣所做的事，因此有堅定信心，蔡總統會把台灣帶領得更好。（編輯：張銘坤）1080609