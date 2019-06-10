柯文哲看反送中：一國兩制行不行 大家都知

（中央社記者梁珮綺台北10日電）香港人上街表達反送中立場，台北市長柯文哲今天重申，若一國兩制是香港模式，台上講，台下台灣人全跑光，指毋須對中國惡言相向，至於一國兩制行不行，大家都曉得。

柯文哲上午出席Give543贈物網社企實物銀行宣傳記者會，接受媒體訪問時被問及對香港反送中遊行的想法時，重申一國兩制若是香港模式，台上講，台下台灣人就跑光，中國大陸處理香港問題時要想一下，因為台灣人也一直在看香港最後會成什麼樣。

他說，不用去談一國兩制是成功或失敗，「看那個人數就知道，政策三原則，民意、專業、價值，不需要跟民意對著幹」。

被問及是否願意明確表態對一國兩制的想法時，柯文哲說，毋須對中國惡言相向，「但（一國兩制）行不行，需要講嗎？大家都曉得」。

柯文哲表示，一切平常心看待，他也已想通，無論是美國或中國出的考卷，只要是相同題目，就寫相同答案。

關於先前港星杜汶澤日前脫口而出的「票投國民黨，台灣變香港」，有媒體詢問柯文哲，若票投柯文哲，台灣將變成什麼。

柯文哲說，「變台灣啊，台灣還是台灣，哪裡是問題」。

至於是否派人出席15日在中國福建登場的海峽論壇，柯文哲說，「好像陸委會一講，大家都不敢去了」，強調不要預設對方立場是要做壞事，內部還在討論，到15日前還有很多天可以思考。（編輯：張銘坤）1080610