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柯文哲爆民調：若與韓國瑜對決 我贏很多

最新更新：2019/06/10 12:56

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長柯文哲今天說，內部民調顯示，若他與高雄市長韓國瑜在2020總統對決，他贏韓國瑜很多；不過，副發言人柯昱安說，市府從未做過內部民調，是外部機構提供的數據。

柯文哲上午出席Give543贈物網社企實物銀行宣傳記者會，接受媒體訪問時，突然表示，自己近期看到內部民調，顯示在2020總統選舉上，若他與韓國瑜對決，他將贏韓國瑜很多。

此言一出，引起媒體追問，包括是否意味著將參選、尋求與民進黨合作、民調贏韓國瑜多少等等，柯文哲不再回答。

不過，柯昱安會後說明，台北市政府從未做過內部民調，數據為外部機構提供給柯文哲。

知情人士則表示，這份民調在6月1日韓國瑜凱道造勢後所做，主要是國民黨、民進黨、柯文哲三腳督的對比，也特別做了一對一的民調分析。

知情人士說，三腳督對比的國民黨總統初選參選人為韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘，民進黨總統初選參選人為蔡英文，若為三腳督，韓國瑜將贏10個百分點、郭台銘約贏4、5個百分點。

一對一民調分析為韓國瑜對上柯文哲、郭台銘對上柯文哲、韓國瑜對上總統蔡英文、郭台銘對上蔡總統。

其中，韓柯對決的話，柯文哲將贏10個百分點；若為郭柯，柯贏更多，知情人士表示，若為韓蔡，韓贏3個百分點；郭蔡的話，郭贏5個百分點。（編輯：張銘坤）1080610

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