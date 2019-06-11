李憲章手刻印章功夫了得 英國會議員也收過禮

外交部發言人李憲章從18、19歲開始學習刻印章，迄今練就一手好「刻功」，他已刻了近百個印章。中央社記者侯姿瑩攝 108年6月11日

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）外交部發言人李憲章是出身南投的農家子弟，除了熟知農事外，還身懷絕藝，會手刻印章，迄今他已刻了近百個印章，連英國國會議員都曾收過他的「手作禮物」。

李憲章進入外交部工作已20多年，在許多場合都曾提到自己出身農家的背景，不過，鮮為人知的是，他其實從18、19歲就開始學習刻印章，從肥皂、橡皮擦到印石，在二姑丈教導下，練就一手好「刻功」。

李憲章日前接受中央社專訪時表示，本來個性比較急，刻印章的過程有助他學習放慢速度，且懂得全面布局，包括文字筆畫、編排方式、筆畫設計等，都可隨意自由發揮。

「密處不容針，疏處可走馬」，他說，這句話顯示出篆刻的奧妙之處。就像種田一樣，刻印章需要按部就班、鋪陳每一個步驟，李憲章從中體悟到，做外交也是同樣道理。

利用當年姑丈送他的4把刻刀，李憲章一共刻了近百個印章，除了自用的藏書章，也送了許多印章給朋友、長官，作為禮物。

「從我進部到現在，（這些刻刀）一路跟著我」，當他外派紐約、倫敦時，也都帶著這些小工具。這些年來，刻印章已成為他的主要興趣之一。

他認為，外交人員需要培養個人興趣，不僅有助陶冶性情，也可用來結交朋友，或在外交工作上發揮功用。例如，派駐倫敦時，曾刻過一個印章送給英國上議院副議長福克納勳爵（Lord Faulkner），上面刻著「福克納」的中文字樣。他也刻過「大笑」等字樣的印章，反映自己當下的心情。

為了這場專訪，李憲章特別從家中帶來刻過的印章，如數家珍般介紹作品，包括他的個人藏書章「憲章藏書」，以及去年完刻的「人月同圓」等。

專訪中，他也展現手藝，親自示範。刻印章的第一個步驟是先從印譜找到所要用的中文字，再決定要用哪個字體；當筆畫比較少的時候，通常可以做些變化，以增加美感。

至於刻一個印章需要多少時間？李憲章表示，若是比較簡單的字樣，大概一兩個小時就可以完成，「複雜的話，可能會需要5、6個小時」。

李憲章說，他收藏的印章大多是20幾歲時刻的，進入外交部後，因為工作繁忙，並沒有太多時間可用來刻印章。

擔任外交部發言人將近2年時間，李憲章即將再度派駐海外，預計8月初接任駐汶萊代表。他說，外放時，都會帶著這些印章一起走，「因為這些石頭都是我一路走來，成長的見證」。（編輯：林淑媛）1080611

外交部發言人李憲章在專訪時，示範如何刻印章，他表示若是比較簡單的字樣，大概一兩個小時就可以完成。中央社記者侯姿瑩攝 108年6月11日

刻印章是外交部發言人李憲章的主要興趣之一。圖為他去年完刻的「人月同圓」。中央社記者侯姿瑩攝 108年6月11日