美中經貿戰 卓榮泰：國安團隊去年擬定因應戰略

（中央社記者葉素萍台北12日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，美中經貿戰，國安會及行政團隊早在去年3月已召集會議研商，擬定因應戰略，目前的國民黨總統參選人，有人才主張要召開相關會議，顯然是不關心政府因應機制。

民進黨今天召開中常會，邀請中華經濟研究院經濟法制中心副主任顏慧欣專案報告「美中經貿對抗發展動向及影響因應」。

卓榮泰說，美中經貿戰可能陷入長期對抗的局面，形成新的國際經貿秩序，對台灣經濟以及台商的全球營運造成衝擊，但同時會帶來新的契機。全球供應鏈重組、台商回流，將為台灣經濟注入一股新的投資動能，也會加速台灣經濟的蛻變升級。

他指出，民進黨上任以來，一方面積極推動5加2產業創新計劃，大力排除投資障礙；另一方面，啟動新南向政策，並爭取台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經貿合作體系，深化台灣經貿的全球布局。民進黨深信，唯有持續強化自身的競爭優勢，建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位，才能讓衝擊降到最低。

卓榮泰說，3年來政府大力推動經濟轉型，打造更優質投資環境，已逐漸開花結果，回台投資成為許多台商最佳選項。今年初開始推動的「歡迎台商回台投資方案」，目前通過審查的投資金額已達新台幣3690億元。

他表示，國安會及行政團隊早在去年3月已開始召集會議研商，擬定因應戰略。目前在參選國民黨總統提名的參選人中，有人才提出要召開相關會議的主張，「顯然是對政府已經在運作中的因應機制毫無所悉也欠缺關心」。

卓榮泰並請中央黨部文宣部及網路部加強相關政策的宣傳，以擴大民間參與的能量，讓政府的施政發揮最大的效果。（編輯：郭萍英）1080612