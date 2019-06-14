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香港反送中 劉泰英：讓台灣更不相信一國兩制

最新更新：2019/06/14 15:57

（中央社記者劉麗榮台北14日電）台灣綜合研究院創辦人劉泰英今天表示，香港「反送中」事件讓台灣人更不相信一國兩制；對於2020大選影響，他說，完全幫忙總統蔡英文，「我懷疑中共暗助蔡英文」。

劉泰英下午出席台綜院「2019年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會前受訪表示，香港過去司法獨立，體系健全，由黨領政的大陸司法是不可信賴的，對於一向自由習慣的香港人，沒有辦法接受香港政府強推逃犯條例草案。

劉泰英說，這也說明一國兩制是行不通的，「（大陸）答應你的不一定會實現」，當初香港回歸，大陸答應生活方式不變等，但事實上香港的變化很大，這也讓台灣人更不相信一國兩制。

至於香港反送中事件對台灣2020大選的影響，劉泰英說，「完全幫忙蔡英文」、「我是懷疑中共暗助蔡英文」。

談到香港經濟前景，劉泰英說，「就是沒前途了嘛」，呼籲年輕人千萬不要去香港，能逃的資金已經逃了，大家都在逃。

先前媒體報導，劉泰英名下持有的大安路房產竟遭到法拍，1拍底價6950萬元，債權人之一是三三會理事長許勝雄。

劉泰英說，那筆債務是他兒子去借的，有找他背書保證，但金額只有150萬元，不曉得為什麼媒體說1000多萬元。一、兩週前收到消息，已經請兒子去處理了，一開始還聽說債權人不見面，後來是找對方律師把錢還清。他也駁斥債權人是許勝雄。（編輯：郭萍英）1080614

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