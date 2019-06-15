拚全力輔選 國民黨代表建議中常委改選延至2020

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨中常委2年一任的任期今年10月1日屆滿，將進行改選，不過，由於今年適逢大選年，7月28日全代會後總統候選人正式出爐，有黨代表建議，應以輔選工作為主，中常委選舉延後至總統大選後進行。

國民黨全代會將於7月28日召開，當天除了將正式提名通過總統候選人之外，也會討論黨章修正相關議案，因此在全代會前都會召開黨代表座談會，類似會前會的性質，聆聽黨代表的意見，並凝聚共識。

國民黨黨章規定，中常委任期為兩年。上次中常委選舉是2017年10月1日，今年10月1日應進行改選。

不過，有黨代表認為，10月時總統候選人早已經出爐，全黨應全力投入總統、立委選舉輔選工作，因此建議將中常委選舉延後至2020總統大選結束後再進行。

黨務人士說，中常委延任不涉及黨章修正，黨章僅規定任期為兩年，但並未明定何時要進行選舉。

黨務人士指出，若黨代表達成共識並提出此案，仍要在全代會上廣泛徵詢其他黨代表的意見，若多數贊成鼓掌通過即可。

此外，黨內人士說，近日黨代表座談會還有針對另兩個議題進行討論，有黨代表建議刪除黨章中總統兼任黨主席的規定，擔心黨主席吳敦義並未參加總統初選，若主席位置也要交給別人，可能減弱未來輔選力道，因此提議回歸原有制度，總統要兼任主席也可以，就以正常程序參選。

去年九合一選舉，國民黨拿下15個縣市長席次，吳敦義在選後首次中常會提到，希望當選的縣市長積極參與黨的決策機制。針對縣市長是否將成為當然中常委，有黨代表認為，縣市長業務繁忙，若將15位黨籍縣市長都列為當然中常委，中常會恐怕經常會發生法定人數不足無法開會的情況。

因此，有黨代表提議，可由黨主席指定幾位縣市長列為當然中常委，如此一來，中常委出席率相對高，也可實現內造化精神。（編輯：李信寬）1080615